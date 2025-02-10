Edirne'de müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Sezer, Evren ailesinin tüm ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Çocukları İbrahim ve Sezer Evren, burada taziyeleri kabul etti.

Daha sonra morgdan alınan Evren'in cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Korucu köyünde Fethiye Evren'in yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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