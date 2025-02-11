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        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Yünlüce köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 09:37 Güncelleme: 11.02.2025 - 09:43
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        Edirne'den kısa kısa
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        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Yünlüce köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz kahvehanede bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        İletilen sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat veren Yılmaz, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

        - İpsala Belediyesine yeni araç alındı

        İpsala Belediyesine yeni araç kazandırıldı

        Belediyede düzenlenen törende lisanslı depolarda kullanılacak yükleyici iş makinesi tanıtıldı.

        Belediye Başkanı Mehmet Kerman, aracın hayırlı olmasını diledi.

        İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve vatandaşların katıldığı törende kurban kesildi, dua edildi.

        - TOBB desteğiyle yapılan okula ziyaret

        İpsala Ticaret Borsası heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle yapılan Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.

        İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, ziyarette yaptığı konuşmada, okulun TOBB tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında yapıldığını söyledi.

        TOBB'un eğitime destek vermeye devam ettiğini belirten Sezer, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir dönem diledi.

        Okulun müdürü Ali Eryılmaz da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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