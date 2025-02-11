Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Kovalamaca sırasında araçtan bir şüphelinin indiğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit eden ekipler, bir süre sonra Türkmenistan uyruklu şüpheli E.B'yi de gözaltına aldı.

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