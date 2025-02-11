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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 23:14 Güncelleme: 11.02.2025 - 23:14
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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki kontrol noktasına yaklaşan 34 KIY 128 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan sürücü, şehir içindeki kovalamaca sonucu Şevki Arman Caddesi'nde yakalandı.

        Kovalamaca sırasında araçtan bir şüphelinin indiğini Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit eden ekipler, bir süre sonra Türkmenistan uyruklu şüpheli E.B'yi de gözaltına aldı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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