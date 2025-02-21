Edirne'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde Sercan K'ye ait müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında evde küçük çaplı patlama meydana geldi.
Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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