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        Edirne'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

        Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:21
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        Edirne'de müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
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        Edirne'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yıldırım Hacısarraf Mahallesi'nde Sercan K'ye ait müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında evde küçük çaplı patlama meydana geldi.

        Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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