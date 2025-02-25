Edirne'ye gelen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin sonraki rotası Balkan ülkeleri olacak

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Edirne'ye geldi.

Mobil müze, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada güzergahları geziyor.

Son olarak Edirne'ye gelen müze, Eski Cami yanındaki İlhan Koman Parkı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor. Ayrıca, dijital gösteriler de sunuluyor.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Teknik Sorumlusu Necmi Can Akyıldız, AA muhabirine, mobil müzenin Edirne'nin ardından Balkan ülkelerine gideceğini söyledi.

Müzede yer alan vitrinlerin içeriğinden bahseden Akyıldız, "Buradaki amacımız, Çanakkale ruhunu hisseden fakat ziyaret edemeyen vatandaşlarımızın ayağına kadar gidip bir nebze de olsa aynı şekilde Çanakkale ruhunu yaşatabilmek. Unutulmaması gereken bir savaş, bir tarih. Biz de bunun için çabalıyoruz." dedi.

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencisi İrem Çelik ise müzenin anlatılamayacak kadar etkili olduğunu belirtti.

Müzeyi herkesin gelip görmesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Yeni nesil bu tür şeylere çok itibar etmiyor ama onları daha çok bilinçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Mobil müze, 27 Şubat akşamına kadar ziyaret edilebilecek.