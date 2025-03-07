Uluslararası 6. Edirne Kupası yüzme müsabakaları başladı

Edirne Valisi Yunus Sezer ve il protokolü de kupanın açılış seremonisini izledi.

Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, Edirne'nin milli takım seçmelerinin de yapılacağı uluslararası bir organizasyona 6. kez ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kupada ilk gün; 200 metre karışık, 100 metre serbest, 50 metre kurbağalama, 200 metre kelebek, 50 metre sırt üstü ve 800 metre serbest kategorilerinde eleme ve final müsabakaları yapıldı.

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