Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Meriç Nehri, Türkiye'nin "su sporları merkezi" olacak

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nin doğal parkuru, kıyılarındaki tesisleri ve mevcut imkanlarıyla Türkiye'nin su sporları merkezi haline geleceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 09.03.2025 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meriç Nehri, Türkiye'nin "su sporları merkezi" olacak
        ABONE OL

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nin doğal parkuru, kıyılarındaki tesisleri ve mevcut imkanlarıyla Türkiye'nin su sporları merkezi haline geleceğini belirtti.

        İba, AA muhabirine, kürekte yılın ilk büyük organizasyonu olan Türkiye Kürek Şampiyonasının başarıyla sürdüğünü söyledi.

        Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun sadece kürek sporu değil diğer su sporları için de bir fırsat olduğunu dile getiren İba, Meriç'in her geçen yıl daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını vurguladı.

        Nehrin ve çevresindeki tesislerin sporculara ve izleyicilere gerekli tüm olanakları sağladığını anlatan İba, şunları kaydetti:

        "Meriç Nehri'nde bütün şartlar oluşmuş durumda. Bu kadar büyük ve doğal bir alanın yalnızca kürek sporlarıyla sınırlı kalmaması lazım. Su sporları alanında birçok federasyon var. Bir adım daha ileriye giderek Meriç'in Türkiye'nin su sporları merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Burada yılın 12 ayı çalışma ve etkinlikler olması lazım. Tüm federasyonları ve sporseverleri Meriç'e bekliyoruz, gelip buradan faydalansınlar. Tüm imkanlar mevcut. Kayıkhaneler, tribünler ve diğer olanakların hepsi var. Şehre 5 dakikalık mesafede. Ben inanıyorum ki bu çalışmaların karşılığını kısa sürede alacağız."

        İba, Meriç Nehri'nde bu yıl 3 büyük kürek organizasyonunun daha yapılacağını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Trump yeni bir "seyahat yasağı" mı planlıyor?
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        G.Saray Alanyaspor deplasmanında!
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Güneşli pazar! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        "Aşk her an her yerde"
        "Aşk her an her yerde"
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        Zelenskiy: Rusya savaşı bitirmeyi düşünmüyor
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Hamaney: Sorunları çözmek istemiyorlar
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Transfer ve şampiyonluk sözleri!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!
        Bu TV dizisi İslâm dünyasını fena karıştırdı ve daha da karıştıracak!

        Benzer Haberler

        Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor
        Devlet desteğiyle sera kuran kadın çiftçi, işini büyütmeyi hedefliyor
        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı
        Türkiye Kürek Şampiyonası'nda son gün müsabakaları başladı
        Edirne'de mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Edirne'de mera ıslah çalışmaları sürüyor
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
        Kamyonetinde başından vurulmuş halde ölü bulundu