Meriç Nehri, Türkiye'nin "su sporları merkezi" olacak

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nesim İba, Meriç Nehri'nin doğal parkuru, kıyılarındaki tesisleri ve mevcut imkanlarıyla Türkiye'nin su sporları merkezi haline geleceğini belirtti.

İba, AA muhabirine, kürekte yılın ilk büyük organizasyonu olan Türkiye Kürek Şampiyonasının başarıyla sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru olan Meriç Nehri Kürek Parkuru'nun sadece kürek sporu değil diğer su sporları için de bir fırsat olduğunu dile getiren İba, Meriç'in her geçen yıl daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını vurguladı.

Nehrin ve çevresindeki tesislerin sporculara ve izleyicilere gerekli tüm olanakları sağladığını anlatan İba, şunları kaydetti:

"Meriç Nehri'nde bütün şartlar oluşmuş durumda. Bu kadar büyük ve doğal bir alanın yalnızca kürek sporlarıyla sınırlı kalmaması lazım. Su sporları alanında birçok federasyon var. Bir adım daha ileriye giderek Meriç'in Türkiye'nin su sporları merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapacağız. Burada yılın 12 ayı çalışma ve etkinlikler olması lazım. Tüm federasyonları ve sporseverleri Meriç'e bekliyoruz, gelip buradan faydalansınlar. Tüm imkanlar mevcut. Kayıkhaneler, tribünler ve diğer olanakların hepsi var. Şehre 5 dakikalık mesafede. Ben inanıyorum ki bu çalışmaların karşılığını kısa sürede alacağız."

İba, Meriç Nehri'nde bu yıl 3 büyük kürek organizasyonunun daha yapılacağını sözlerine ekledi.