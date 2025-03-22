Edirne'de asayiş
Edirne'de sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırılan kişi şikayette bulundu.
Edirne'de sosyal medyadan alışveriş yaparken dolandırılan kişi şikayette bulundu.
M.K. dolap satışı yapan sosyal medya hesabından sipariş vererek 20 bin lira gönderdi.
Siparişi gelmeyen M.K. satış yapılan sosyal medya hesabının kapandığını da tespit etti.
Dolandırılan M.K. polise şikayette bulundu.
- Alkollü sürücüye ceza kesildi
Edirne'de alkollü sürücüye ceza kesildi.
Havsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik denetiminde B.Y'nin kullandığı aracı durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücünün 2.32 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye ceza kesildi.
- Uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine E.K'nın üzerinde yaptığı aramada 1,29 gram bonzai ele geçirildi.
E.K. gözaltına alındı.
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