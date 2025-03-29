Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 650 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

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