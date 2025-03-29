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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 07:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 07:27
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

        Bu kapsamda zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22 bin 400 sentetik ecza hap, 650 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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