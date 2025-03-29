Edirne'de asayiş
Edirne'de giyim mağazasından elbise çalınan iş yeri sahibi şikayette bulundu.
Edirne'de giyim mağazasından elbise çalınan iş yeri sahibi şikayette bulundu.
T.C.S, mağazasına gelen iki şüphelinin kasanın yanında içerisinde nişan elbisesi olan poşeti alarak kaçtığını gördü.
İş yeri sahibinin şikayette bulunması üzerine A.Y ve M.Y. gözaltına alındı.
- Gözünden yaralanan işçi tedaviye alındı
Edirne'de gözünden yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.
Saraçlar Caddesi'ndeki bir iş yerinin tadilatında çalışan Ö.B. fayans kırdığı sırada fayans parçasının gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürülen işçi tedaviye alındı.
- Alkollü sürücüye ceza uygulandı
Havsa ilçesinde alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı denetimde A.A'nın kullandığı aracı durdurdu.
Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.
Sürücüye ceza uygulandı.
- Tehdit edilen sürücü şikayette bulundu
Keşan ilçesinde bir sürücü trafikte kendisini tehdit eden sürücüden şikayetçi oldu.
Saraç İlyas Caddesi'nde S.B.Ç. ve A.Ç.D. arasında yol verme tartışması yaşandı.
S.B.Ç. polis merkezine giderek kendisini tehdit eden sürücüden şikayetçi oldu.
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