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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de giyim mağazasından elbise çalınan iş yeri sahibi şikayette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:35 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:35
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de giyim mağazasından elbise çalınan iş yeri sahibi şikayette bulundu.

        T.C.S, mağazasına gelen iki şüphelinin kasanın yanında içerisinde nişan elbisesi olan poşeti alarak kaçtığını gördü.

        İş yeri sahibinin şikayette bulunması üzerine A.Y ve M.Y. gözaltına alındı.

        - Gözünden yaralanan işçi tedaviye alındı

        Edirne'de gözünden yaralanan işçi hastanede tedaviye alındı.

        Saraçlar Caddesi'ndeki bir iş yerinin tadilatında çalışan Ö.B. fayans kırdığı sırada fayans parçasının gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürülen işçi tedaviye alındı.

        - Alkollü sürücüye ceza uygulandı

        Havsa ilçesinde alkollü şekilde araç kullanan sürücüye ceza uygulandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi'nde yaptığı denetimde A.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

        Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

        Sürücüye ceza uygulandı.

        - Tehdit edilen sürücü şikayette bulundu

        Keşan ilçesinde bir sürücü trafikte kendisini tehdit eden sürücüden şikayetçi oldu.

        Saraç İlyas Caddesi'nde S.B.Ç. ve A.Ç.D. arasında yol verme tartışması yaşandı.

        S.B.Ç. polis merkezine giderek kendisini tehdit eden sürücüden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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