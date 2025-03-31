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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Edirne'de iki otomobilin kavşak içinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 11:48 Güncelleme: 31.03.2025 - 11:56
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        Edirne'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Edirne'de iki otomobilin kavşak içinde çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        N.T. idaresindeki 22 HD 867 plakalı otomobil ile E.C'nin kullandığı 22 ED 032 plakalı otomobil, İlhami Ertem Caddesi Değirmenli Kavşak'ta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile otomobildeki bir kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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