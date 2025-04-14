Edirne'de zabıtadan kaldırım ve yol işgali denetimi

Edirne'de zabıta ekipleri kaldırım ve yol işgali denetimi gerçekleştirdi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların rahat ve güvenli şekilde yürüyebilmeleri için yaya yolunu kapatan, sarı çizgi ihlali yapan iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Esnafların belirtilen alanın dışına satış standı, şemsiye, masa ve sandalye koyup koymadıkları kontrol edildi.

Denetimlerde, kurallara uymayan esnaflar, yasal işlem uygulanacağı konusunda uyarıldı.

Zabıta Müdürü Savaş Çerkez, hem vatandaşların hem de esnafın huzuru ve güvenliği için denetimleri sürdüreceklerini kaydetti.