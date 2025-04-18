Edirne'de öğrenciler yerel üretim tesislerini gezerek tanıyacak
Edirne'de "Minik Gözlemciler: Üretime Yolculuk Projesi" ile ilkokul öğrencileri yerel üretim tesislerini tanıyacak.
Edirne'de "Minik Gözlemciler: Üretime Yolculuk Projesi" ile ilkokul öğrencileri yerel üretim tesislerini tanıyacak.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçedeki resmi ve özel okullarda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gıda üretim süreçlerini yerinde gözlemleyerek öğrenmeleri amacıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğinde proje hazırlandı.
Proje kapsamında Plevne İlkokulu öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenleri rehberliğinde bir fırını ziyaret etti. Fırında ustalardan ve kurumlardan gelen yetkililerden ekmek ve diğer ürünlerin üretimi hakkında bilgi alan öğrenciler, yapım aşamalarını gözlemledi.
Öğrenci ziyaretlerinin süreceği belirtildi.
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