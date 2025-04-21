Edirne'de "Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Turizm ve Edirne'de Turizm" Paneli düzenlendi

Edirne'de, 49. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Turizm ve Edirne'de Turizm" Paneli düzenlendi.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu yönlendiriciliğinde Deveci Han Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Bahadır Sezer ve kentteki bir otelin müdürü Mustafa Gökgöz katıldı.

Soytürk, panelde yaptığı konuşmada, Edirne'de turizmin sürdürülebilir olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Turizmin gelişmesinde yetişmiş sektör çalışanlarının önemli bir yere sahip olduğunu belirten Soytürk, bu alanda eğitim alan öğrencilerin en donanımlı şekilde sektöre hazırlanmaları için çaba sarf edildiğini ifade etti.

Soytürk, Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

Tarihi ve kültürel yapıların el üstünde tutulması gerektiğini anlatan Soytürk, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şehri sahip olduğu bu mirası geleceğe aktarmamız gerekiyor. Geleceğe aktarabilmemiz için de bir kere bunlara saygı duymamız gerekiyor. Saygı duymadan önce bunları tanımamız gerekiyor. Bizim sloganımız 'Tanırsa sever, severse korur'. Türkiye'nin geleceği turizmde, turizme çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çok iyi bir meslek sahibi olmanız için okulu seviyorsunuz. Daha fazla sevin, daha fazla okuyun. Mutlaka ve mutlaka Edirne'de yaşıyorsanız her fırsatta şehrinizi gezin, dolaşın."

Sezer ve Gökgöz de Edirne'de turizm potansiyelini artırmak için kurum ve kuruluşların işbirliği içinde çalışması gerektiğini ifade etti.