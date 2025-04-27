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        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 10:37 Güncelleme: 27.04.2025 - 10:39
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        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
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        Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Dilaverbey Mahallesi'nde yapılan denetimde, 91 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Araç ve sürücülerinde evrakları kontrol edildi.

        Kusurlarından dolayı 5 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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