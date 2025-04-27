Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Edirne'de polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Dilaverbey Mahallesi'nde yapılan denetimde, 91 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Araç ve sürücülerinde evrakları kontrol edildi.
Kusurlarından dolayı 5 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
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