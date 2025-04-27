Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

Dilaverbey Mahallesi'nde yapılan denetimde, 91 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Araç ve sürücülerinde evrakları kontrol edildi.

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