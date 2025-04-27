Edirne Valiliğinden Edirnespor'a tebrik
Edirne Valiliği, Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor için tebrik mesajı yayımladı.
Edirne Valiliği, Nesine 3. Lig ekiplerinden Edirnespor için tebrik mesajı yayımladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Nesine 3. Lig'de son hafta maçların tamamlandığı belirtildi.
Edirnespor'un bu sezon 3. Lig'de 4. grupta mücadele ettiği hatırlatılan açıklamada, "Gelecek sezon tekrardan 3. Lig'de mücadele edecek Edirnespor'umuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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