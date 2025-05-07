Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda kermes düzenlendi

Edirne Şehit Asım İlkokulu'nda "Hıdırellez Kermesi" düzenlendi.

Okul yararına düzenlenen kermeste veliler, hazırladıkları yiyecekleri okul bahçesinde satışa sundu.

Öğrenciler de hazırladıkları dans gösterilerini sergiledi, kendileri için düzenlenen etkinliklerde eğlendi.

Okul Aile Birliği Başkanı İlkem Tunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahar şenliği tadında bir kermes düzenlemek istedikleri için etkinliğe "Hıdırellez Kermesi" adını verdiklerini söyledi.

Kermese katılanlara teşekkür eden Tunç, "Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak adına bu kermesi düzenledik. Yaklaşık 200 velimiz hazırladıkları yiyecekleri getirerek satışa sundu. Çocuklarımız hazırladıkları gösterileri sundular. Eğlenceli bir gün geçirdik." diye konuştu.