Edirne'de yola devrilen ağaç trafikte aksamalara neden oldu
Edirne'de yola devrilen ağaç, trafikte aksamalara neden oldu.
Edirne'de yola devrilen ağaç, trafikte aksamalara neden oldu.
Atatürk Bulvarı'nda kaldırım kenarına dikili bir ağaç kökünden sökülerek yola devrildi.
Yolu kapatan ağaç nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Araç trafiği bir süre trafik ekiplerince kontrollü şekilde sağlandı.
Belediye ekipleri tarafından kesilen ağaç yoldan kaldırıldı.
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