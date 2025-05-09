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        Yeşilay bağımlılıkla mücadelede dünyaya öncü oluyor

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede dünyada da öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:07
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        Yeşilay bağımlılıkla mücadelede dünyaya öncü oluyor
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        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede dünyada da öncü bir rol üstlendiğini belirtti.

        Dinç, Yeşilay Edirne Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Yeşilayın bağımlılıkla mücadelenin bayraktarlığını yaptığını söyledi.

        Yeşilayın 105 yıldır gece gündüz demeden bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirten Dinç, "Bu dönemde tarihi bir sorumluluğumuz var. Bağımlılıkla alakalı riskler çok arttı. Nasıl riskler ve bağımlılıkla ilgili tehditler arttıysa bizim de gayretimiz, mücadele gücümüz artacak." dedi.

        Öncelikle çocukların, gençlerin bağımlılıkla tanışmasını önlemeye çalıştıklarını dile getiren Dinç, Yeşilayın önleme çalışmalarına çok önem verdiğini vurguladı.

        Dinç, Yeşilay gönüllülerinin de sahada bağımlılıkla mücadele etmeye devam ettiğini kaydetti.

        Yeşilayın dünyaya örnek çalışmalar ortaya koyduğuna değinen Dinç, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Yeşilay bağımlılıkla mücadelede dünyada da öncü bir rol üstlenmiş durumda. Hem Birleşmiş Milletler nezdinde hem Dünya Sağlık Örgütü ile yaptığımız çalışmalarda Yeşilay dünyadaki bağımlılıkla ilgili politikaları belirler hale gelmiş durumda. Dünyadaki politikaları belirlerken Edirne'de ya da memleketimizin herhangi bir ilinde bağımlılığın çok yaygın olmasını bekleyemeyiz, insanımıza ulaşılmamasını bekleyemeyiz. Dünyayı kurtarırken kendi evimizi ihmal etmeyi bekleyemeyiz. Bu yüzden kendi evimize çok daha önem vereceğiz."

        Dinç, Edirne'nin bağımlılıkta Türkiye'deki iller arasında ilk 10'da olmadığını fakat kentte alkol, sigara ve madde kullanımıyla ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.

        Dinç, konuşmaların ardından Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi ve Yeşilay gönüllüleriyle sohbet etti.

        Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri ise yaptıkları çalışmaları anlatarak Yeşilay maskot bebeklerini tanıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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