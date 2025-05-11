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        Edirne'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:10
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        Edirne'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        U.D. yönetimindeki 22 NH 279 plakalı otomobil ile D.K. idaresindeki 34 HJS 985 plakalı otomobil, Kırklareli Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü D.K. ile otomobillerdeki 4 yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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