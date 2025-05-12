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        Edirne'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

        Edirne'den 76 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:45
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        Edirne'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
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        Edirne'den 76 kişilik hac kafilesi, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

        Müftülük ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünün organizasyonuyla uğurlanan hacı adayları ve aileleri II. Bayezid Camisi avlusunda düzenlenen uğurlama programına katıldı.

        Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlamada töreninde ilahi söylendi, dualar okundu.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada hacı adaylarını mübarek bir mekandan uğurladıklarını belirtti.

        Külliyenin aşçısı Yahya Baba, külliyeyi yaptıran Sultan Beyazıt ve binlerce evliyanın dualarının hacı adaylarına eşlik ettiğini ifade eden Sezer, "Hac biliyoruz ki isteyince gidilmeyen ancak davet edilince gidilen bir yer. Bu nedenle 76 kardeşimizi şanslı ve bahtiyar görüyoruz. İnşallah rabbim bizlere ve gidemeyenlere nasip eder. Kabe'yi ilk gördüğünüzde İslam alemini unutmayın. Dualarınızı bizlerden ve Filistin'den esirgemeyin. Rabbim dualarınızı kabul etsin." diye konuştu.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da hacı adaylarını uğurlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        İl Müftüsü Ercan Aksu ise hacı adaylarını tebrik etti, sağlıkla gidip dönmelerini arzu ettiğini dile getirdi.

        Hacı adayları, Hacılarezanı Namazgahı'ndan Osmanlı dönemindeki hacı uğurlama geleneğine uygun şekilde dualarla yolcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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