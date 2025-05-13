GÜNCELLEME - Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda aranan tırda 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 115 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen 2 tırı, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği Carlos'un katılımıyla yapılan aramada, tırlardan birinin dorsesinde 115 kilogram skunk ele geçirildi.
Tır sürücüleri A.İ.A. ve F.E. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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