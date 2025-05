Edirne'de 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Edirne'de, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

Çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil, törende yaptığı konuşmada, hastaların sağlığını korumaya, ilaç tedavilerine destek olmaya ve şifa sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Hastaların ilaca en kolay şekilde ulaşmalarını sağlamak için çalıştıklarını belirten Kılıçcıgil, "Eczanelerden aldığınız ilaçlar her zaman kayıtlı, her zaman orijinal ve her zaman güvenilirdir. İlaç temininde güvenli ve yasal tek adres eczanelerdir." dedi.

Kılıçcıgil, vitamin, mineral ve benzeri bitkisel ürünlerin internet ortamında ve zincir marketlerde satılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini savundu.

Bu ürünleri kontrollü şekilde satılması gerektiğini dile getiren Kılıçcıgil, şunları kaydetti:

"Yüksek dozda alınan bir vitamin veya bilinçsizce kullanılan bir bitkisel takviye özellikle anne adayları, çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız için çok ciddi yan etkilere yol açabilir. Daha da önemlisi, bu ürünler, hastalarımızın kullandığı diğer ilaçlarla etkileşime girerek tedavilerini olumsuz etkileyebilir, beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle vitaminler, mineraller ve bitkisel ürünler hekim tavsiyesi ve mutlaka eczacı danışmanlığında kullanılmalıdır. Biz eczacılar, bu ürünlerin içeriğini, potansiyel risklerini, ilaçlarla ve gıdalarla etkileşimlerini bilen, hastaya bu konuda en doğru bilgiyi ve danışmanlığı verebilecek sağlık profesyonelleriyiz."