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        Edirne'de evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü polisten kaçamadı

        Edirne'de yakalanmamak için evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:30 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:30
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        Edirne'de evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü polisten kaçamadı
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        Edirne'de yakalanmamak için evinin balkonuna kamera yerleştiren firari hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 suçtan yakalama kararı bulunan ve hakkında 20 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası olan K.A'nın saklandığı adresi tespit etti.

        Kaldığı evin balkonuna kamera yerleştirdiği belirlenen hükümlü, polislerin geldiğini fark edince evin arka balkonundan bitişikteki binanın çatısına geçmeye çalıştı.

        Polis ekipleri tarafından yakalanan K.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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