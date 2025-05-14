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        Edirne gülleri Trakya Üniversitesinde şenlikle hasat edildi

        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda yetiştirilen Edirne gülleri, düzenlenen şenlikle hasat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 16:41 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:52
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        Edirne gülleri Trakya Üniversitesinde şenlikle hasat edildi
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        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda yetiştirilen Edirne gülleri, düzenlenen şenlikle hasat edildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Genel Sekreter İlyas İpek, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erdaş, Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Havsa Kaymakamı Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, Edirne gülünün yalnızca ekonomik değer taşıyan bir ürün olmadığını, aynı zamanda kadim kültürel mirasın önemli bir temsilcisi olduğunu vurguladı.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tan ise üniversite olarak, kaybolmaya yüz tutmuş yerel değerleri yeniden canlandırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

        Etkinlik kapsamında Ahmet Doğaner tarafından "Türkiye’de Gülcülüğün Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

        Sunumun ardından Havsa Belediyesi Halk Oyunları ekibi sahne aldı. Katılımcılara gül şerbeti ve lokum ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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