Edirne gülleri Trakya Üniversitesinde şenlikle hasat edildi

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulunda yetiştirilen Edirne gülleri, düzenlenen şenlikle hasat edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe, Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, Genel Sekreter İlyas İpek, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Erdaş, Edirne Gülü ve Kırmızısı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Nilgün Becenen ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Havsa Kaymakamı Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, Edirne gülünün yalnızca ekonomik değer taşıyan bir ürün olmadığını, aynı zamanda kadim kültürel mirasın önemli bir temsilcisi olduğunu vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tan ise üniversite olarak, kaybolmaya yüz tutmuş yerel değerleri yeniden canlandırmak için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Etkinlik kapsamında Ahmet Doğaner tarafından "Türkiye’de Gülcülüğün Dünü, Bugünü ve Yarını" başlıklı sunum gerçekleştirildi.