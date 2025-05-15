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        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 08:55 Güncelleme: 15.05.2025 - 08:55
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        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
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        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, yol yapım ekipleri, asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Karabulut ve Ahi köyleri arasındaki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla kaplandı.

        Sıcak asfalt çalışmalarının Üyüklütatar köyünde süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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