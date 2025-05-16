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        Edirne'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:17
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        EDİRNE-Edirne Valisi Yunus Sezer’in eşi Canan Sezer, Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezini ziyaret ederek merkezde el emeği ürünler ortaya koyan kadınlarla bir araya geldi.

        Ziyarette, merkezde yürütülen sosyal hizmet çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Sezer, kadınların el sanatlarıyla ürettiği ürünleri inceledi. Kadınların üretime katılımının ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önemine vurgu yapan Sezer, el emeğiyle hazırlanan ürünlerin kültürel mirasın yaşatılması açısından da kıymetli olduğunu belirtti.

        Kadın üreticilerle sohbet eden Sezer, destekleyici projelerin artırılması ve bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

        - Merkez köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen yol yapım çalışmaları kapsamında, merkez Karabulut Köyü ile Ahi Köyü arasında başlatılan 3 kilometrelik sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

        Ulaşım kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha güvenli yol imkanı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar, köy sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

        Yetkililer, sıcak asfalt uygulamasının merkez köylere bağlı Üyüklütatar Köyü’nde devam edeceğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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