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        Kapıkule'de 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 17.05.2025 - 09:48
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        Kapıkule'de 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen otobüs, gümrük muhafaza ekiplerince şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi.

        Taramada otobüsün havalandırma boşluğunda yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpeği "Neptün" ile arama yapıldı.

        Aramada şeffaf poşetler içinde 27 paket halinde 77 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan otobüs şoförü işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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