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        Edirne'de geleceğin teknoloji yıldızları projelerini sergiledi

        Edirne'de Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, yazılım, robotik, kodlama ve yapay zeka gibi alanlarda tasarladıkları projelerini sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:54
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        Edirne'de geleceğin teknoloji yıldızları projelerini sergiledi
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        Edirne'de Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alan öğrenciler, yazılım, robotik, kodlama ve yapay zeka gibi alanlarda tasarladıkları projelerini sundu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri kapsamında Edirne'de eğitim alan öğrencilerin "Final Projeleri Sunumu" programı, Edirne Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        Programda ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencilerin oluşturduğu 24 takım, yazılım, robotik, kodlama, yapay zeka ve farklı teknolojik alanlarda tasarladıkları projelerini sergiledi.

        Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, yapılan çalışmaların Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi için büyük önem arz ettiğini söyledi.

        Atölyelerde geleceğin mühendislerinin yetiştiğini belirten Ballıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "Burada 4. faz döneminde eğitim almış öğrenciler, takım halinde final sunumlarını yapıyor. 3 yıllık eğitimlerin sonunda gençlerimiz tasarımlarını ortaya koyuyor. Robotikten kodlamaya, yazılımdan programlamaya kadar geliştirmiş oldukları ürünleri ortaya koyacakları bu sergi, gençlerimizin TEKNOFEST hazırlık sürecine de katkı sağlayacak. Gençlerimiz umarım TEKNOFEST'te de iyi başarılar elde edecek."

        Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Edirne Temsilcisi Burak Cambaz ise öğrencilerin başarılı çalışmalar ortaya koyduğunu dile getirdi.

        Teknoloji alanında her geçen gün daha güzel çalışmalar yapıldığını anlatan Cambaz, "Çocuklarımız geleceğin mühendisleri ve mucitleri. Buralarda aldıkları eğitimleri hayatlarının ileriki dönemlerinde en iyi şekilde kullanacaklar. Gün geçtikçe üzerine koyarak ilerleyip gelişiyorlar. Teknoloji alanında tam bağımsız bir Türkiye için milli teknoloji hamlesinin zemini bu çalışmalarla hazırlanıyor." diye konuştu.

        - Öğrenciler neler öğreniyor

        Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere ilk 2 yılda robotik ve kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, yazılım teknolojileri, mobil uygulama, tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, ileri robotik, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi proje temelli dersler veriliyor.

        Son bir yılda ise öğrenciler, yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak projelerini sergiliyor.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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