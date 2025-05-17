Edirne'de "Türk Dış Politikasında Balkanların Yeri ve Önemi" söyleşisi düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Türkiye ve Balkanların insan unsuru, ortak tarihi ve kültürüyle ayrılmaz bir yapıda olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u Balkan kökenlidir. Yaklaşık 25 milyonluk nüfusun Balkanlar'da akrabaları vardır. Aynı şekilde Balkanlar'da yaşayan milyonlarca insanın Türkiye'de yaşayan akrabaları bulunmaktadır." dedi.

Yörük, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Koordinasyon Ofisince düzenlenen "Türk Dış Politikasında Balkanların Yeri ve Önemi" söyleşisinde, Türkiye'nin dünyadaki gelişmelerle yakından ilgilenen bir ülke olduğunu söyledi.

Genç nüfusuyla dinamizm yakalayan Türkiye'nin üreten ve çoğaltan ekonomisiyle, turizm, savunma sanayisi ve farklı sektörlerde üstünlük sağladığını anlatan Yörük, "Türkiye, 2000'li yıllardan itibaren kabuk değiştirdi ve değişim yaşadı. Türkiye bugün hem NATO içerisinde hem de dünya klasmanında yüksek tecrübeye ve askeri güce sahip ülke konumunda." ifadesini kullandı.

Yörük, Türkiye'nin dış politikada her zaman barış ve huzura önem veren bir siyaset yürüttüğünü vurguladı. Dünyanın farklı coğrafyalarında bölgesel krizler yaşandığını hatırlatan Yörük, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin krizlerin sonlandırılması, ülkelere arası barışa dayalı siyasetin gelişmesi ve sorunların çözülmesinde etkin rol oynadığına dikkati çekti. - "Balkanlar'da yaşayan milletlerle Türkler akrabadır" Yörük, Balkanların Türkiye için çok önemli bir coğrafya olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin dış politikasında Balkanların özel bir yeri bulunduğunu ifade eden Yörük, şunları kaydetti: "Balkanlar demek Türkiye demek, Türkiye demek Balkanlar demektir. Balkanlar'da yaşayan milletlerle Türkler akrabadır. Biz et ve tırnak gibiyiz. Bugün Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 30'u Balkan kökenlidir. Yaklaşık 25 milyonluk nüfusun Balkanlar'da akrabaları vardır. Aynı şekilde Balkanlar'da yaşayan milyonlarca insanın Türkiye'de yaşayan akrabaları bulunmaktadır. Balkanlar ve Türkiye, insan unsuru, ortak tarihi, mutfağı, kültürü, dili, edebiyatı, örf ve adetleriyle birbirinden ayrılmaz iki unsurdur."