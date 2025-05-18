Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 22 EK 649 plakalı otomobil, Şükrüpaşa Mahallesi Girne Sokak'ta G.A'nın kullandığı 22 AL 307 plakalı cip ile çarpıştı, ardından park halindeki 22 S 0201 plakalı midibüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil ve cip sürücüleri ile otomobilde bulunan bir yolcu sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.