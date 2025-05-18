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        Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası

        Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 18:08 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:08
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        Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası
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        Edirne'de düzenlenen Paletli Yüzme Açık Yaş Bireysel Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri sona erdi.

        Olimpik yüzme havuzunda 19 kulüpten 177 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, son gün yarışlarıyla tamamlandı.

        Şampiyonada büyük erkekler kategorisinde Kaan Efe Kaya, 200 metre çift palette 1.36.09'luk derecesi ile Türkiye rekoru kırdı.

        Organizasyonda dün de 7 Türkiye rekoru kırılmıştı.

        Dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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