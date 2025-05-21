Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi açısından çok verimli kaynaklara sahip olduğunu belirterek, 2035 yılına kadar bu alandaki kurulu gücün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünü 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GÖKHAN ZOBAR - Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, Türkiye'nin güneş ve rüzgar enerjisi açısından çok verimli kaynaklara sahip olduğunu belirterek, 2035 yılına kadar bu alandaki kurulu gücün 120 bin megavata çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

        Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programa katılmak üzere Edirne'ye gelen Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin enerji alanında önemli bir dönüşüm süreci yaşadığını ifade etti.

        Enerji kaynaklarının geliştirilmesi yönünde son dönemde ciddi adımlar atıldığını dile getiren Günay, "Tamamen devletin faaliyet gösterdiği piyasa yapısı, 2000'li yılların başında yürürlüğe giren elektrik kanunuyla düzenlendi. Bu kapsamda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kuruldu ve Türkiye lehine çok önemli çalışmalara imza atıldı." dedi.

        Günay, EPDK'nın kurulmasının ardından Türkiye'nin kendi enerji kaynaklarını daha verimli kullanabildiğini belirtti.

        Yenilenebilir enerji alanındaki yatırımların meyvesini vermeye başladığını vurgulayan Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "2000'li yılların başında Türkiye'nin toplam kurulu gücü 30 bin megavat civarındaydı. Bugün ise yalnızca rüzgar ve güneş enerjisinin toplam kurulu gücü 34 bin megavatı aştı. Türkiye'nin en temel ekonomik problemlerinden biri cari açık ve bunun başlıca nedeni enerji ithalatı. Bu nedenle rüzgar ve güneş yatırımlarının hem ekonomik hem çevresel pek çok faydası bulunuyor. Bugün Türkiye bu alanda Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sırada. Bu dönüşüm hız kesmeden sürmeli. Bu süreç yeşil hidrojen üretimiyle taçlandırılmalı."

        - "Rüzgar ve güneş enerjisinde büyük potansiyele sahibiz"

        Yusuf Günay, Türkiye'nin rüzgar ve güneş enerjisi üretiminde Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla daha verimli kaynaklara sahip olduğunu belirtti.

        Yeşil dönüşümün başarıya ulaşması için bu alandaki yatırımların hızlandırılması gerektiğini ifade eden Günay, "Özel sektörümüz bunları öğrendi, çok uygun maliyetlerle bu santraller kurulmaya başlandı. Hem EPDK hem de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu konuda çok pozitif çalışmalar içerisinde. ​​​​​​​Günümüzde Türkiye'nin enerji üretiminin yüzde 40'ı yenilenebilir enerjiye dayanıyor ki bu muazzam bir rakam." diye konuştu.

        Günay, sadece rüzgar ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji toplam kurulu gücünün 34 bin megavat seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün 2035 yılına kadar 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor. Bu, 10 yıl içerisinde yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırım demek. Bu, Türkiye için çok önemli bir hedef ve gerçekleştiği zaman Türkiye'nin ekonomisi de çok olumlu noktaya gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Fenalaşan yaya yola düştü... Servis ezdi öldürdü!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Yan bakma kavgasında 7 kişiyi vurdu!
        Boey heyecanı!
        Boey heyecanı!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        100 suçtan 94 yıl hapis cezası vardı! 5 yıldır aranan suç makinesi!
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Ünlülerin koruması hayata veda etti
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Baba ile oğlunu yakmışlardı... Sır perdesi aralanıyor!
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Alman markadan düşük ÖTV'li model sürprizi
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Putin Kursk bölgesini ilk kez ziyaret etti
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        Bu sahillere gece giriş yasak! Cezası 557 bin 212 TL
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        13 TIR ile gelmeden istekleri geldi
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        Şenlik etkinliği yasa döndü! Kahreden haber!
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu ele geçirildi
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Kuzey Kore'nin sahte sınır kasabası "Kijong-Dong"
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Anne ve 2 çocuğu ölmüştü... İtfaiyecinin nişanlısı açığa alındı!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        Arda Turan Shakhtar Donetsk'te!
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        ABD'den Türkiye ile "yeni bir ortaklık dönemi" vurgusu
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        Evlilik yüzüğü neden dördüncü parmağa takılır?
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti
        İspanya İsrail'e silah ambargosu için harekete geçti

        Benzer Haberler

        Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turne...
        Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turne...
        Edirne'de iki suçtan aranan zanlı çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken k...
        Edirne'de iki suçtan aranan zanlı çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken k...
        Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portr...
        Azerbaycanlı ressam, bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin portr...
        Edirne Selimiye Meydanı'nda mapping gösterisiyle fetih coşkusu yaşanacak
        Edirne Selimiye Meydanı'nda mapping gösterisiyle fetih coşkusu yaşanacak
        Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklan...
        Tekirdağ'da aracıyla bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklan...
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı