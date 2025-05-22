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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:14
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        Keşan ilçesinde haksız fiyat artışının önüne geçmek amacıyla marketlere yönelik denetim yapıldı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumak ve tüketici haklarını güvence altına almak amacıyla marketlerde gerçekleştirdiği denetimlere aralıksız devam ettiği belirtildi.

        Ekiplerin marketlerin satış ve depo kısımlarını kontrol ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Market raflarında yapılan incelemelerde vatandaşların ürünlerin etiket ve kasa fiyatı uyumu, fiyatları, son kullanma tarihi ve gramaj gibi unsurlar dikkatle kontrol edilerek, tüketicilerin güvenli ve doğru bilgilendirilmiş alışveriş yapabilmesini amaçlıyoruz.

        Kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılmakta ve düzeltici adımlar atıyoruz."

        - "Hoş Geldin Bebek" Projesi sürüyor

        Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek" Projesi kapsamında aileler ziyaret edildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ​​​​​​​Niğda ve Taner Ercan çiftinin oğulları Kuzey, Tefide ve Zafer Can Giden çiftinin kızları Azze, Emine ve Beytullah Saydam çiftinin oğulları Meriç Efe ve Kader ve Ufuk Akgül çiftinin oğulları Yiğit'i evlerinde ziyaret ederek hediye takdim etti.

        - Minik öğrencilerden Akın'a ziyaret

        Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Akın'ı 31 Mayıs Cumartesi günü düzenleyecekleri yıl sonu şenliğine davet etti.

        Akın, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Kentin geleceğinin çocuklar ve gençler olduğunu ifade eden Akın, "Bizler de sizler için daha yaşanabilir, daha mutlu bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mayıs'ta düzenleyeceğiniz yıl sonu şenliğinde yanınızda olacağım. Emek veren tüm öğretmenlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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