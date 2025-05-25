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        Trakya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı

        Trakya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:30
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        Trakya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
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        Trakya'da çok sayıda çiftin nikah günü olarak, 25 Mayıs 2025'i tercih etmesi, nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Evlilik tarihlerini kolay hatırlanabilir ve anlamlı bir güne denk getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak nikah işlemlerini bugüne planladı.

        Trakya'daki illerde 25.05.2025 tarihine randevu alan 70 çift nikah salonunda sırayla evliliğe adım attı.

        Edirne'de evlenen Edirne Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Emre Erçetin ve sağlık teknikeri Burçin Erçetin'in nikah şahitliğini Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun yaptı.

        Nikah töreninin ardından çifte aile cüzdanını Karaburun verdi.

        Çifte mutluluklar dileyen ve altın hediye eden Karaburun, sevgi ve saygının evliliğin temelini oluşturduğunu belirterek, "Birbirinize saygı duymanız bazen yetmez birbirinizin saygı duyduklarına da saygı duyacaksınız, sevginizden kaynaklı olarak. O zaman her şeyin daha güzel olduğunu göreceksiniz. Yuvanız şen olsun, mutluluklar. Sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Ailenize, vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Yunus Emre Erçetin, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatını eşiyle taçlandırdığını ifade etti.

        Bugünün tarihine değer verenin ise nikahları olduğunu belirten Erçetin, törene katılanlara teşekkür etti.

        Tarihsel rakamların bir öneminin olmadığını belirten Burçin Erçetin, "Önemli olan sevdiklerimizle burada birlikte olabilmekti. Hayatımızın daha güzel yolculuğu bundan sonra başlıyor." dedi.

        Edirne'de 20, Tekirdağ'da 40 ve Kırklareli'nde de 10 çiftin nikah töreni bugün gerçekleşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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