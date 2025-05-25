Edirne'de geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtacak gastronomi akademisi açıldı
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Ciğerimiz var, birçok gastronomi ürünümüz var. Ama bunun dışında 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz, tatlımız da var. Bunların Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılmasını istiyoruz." dedi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, "Ciğerimiz var, birçok gastronomi ürünümüz var. Ama bunun dışında 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz, tatlımız da var. Bunların Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılmasını istiyoruz." dedi.
Vali Sezer, Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Gastronomi Akademisi'nin açılış töreninde kentin gastronomisiyle, tarihi, kültürel zenginlikleriyle gelen ziyaretçileri şaşırtacak güzellik ve zenginliğe sahip olduğunu belirtti.
Rumeli ve Balkanları kapsayan, Osmanlı saray, Rumeli ve Balkan mutfağını içinde barındıran çok özel bir şehirde yaşadıklarını ifade eden Vali Sezer, kentin gastronomiyle ön plana çıkmasının önemine değindi.
- "Akademi çok kıymetli"
Geçen yıl büyük bir emekle "Topraktan Sofraya" isimli bir yemek kitabı ortaya çıkardıklarını anlatan Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kitabın içerisinde 101 reçete yer alıyor. Annelerimizin, ninelerimizin köylerde yaptığı, Rumeli mutfağına özgü birbirinden güzel tariflerin bulunduğu bu kitap, geçen yıl kasım ayında düzenlediğimiz Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı. Festival önemli, yemek kitabı da önemli. Ama daha da önemlisi bu çalışmaların sürdürülebilir olması. Bu anlamda, bu yemeklerin hazırlanacağı ve gelecek kuşaklara aktarılacağı bir Gastronomi Akademisi'nin kurulması bizim için çok kıymetliydi.
Buradaki iki temel amacımız var. Birincisi, Rumeli ve saray mutfağının Edirne'de yaşatılması. Ciğerimiz var, birçok gastronomi ürünümüz var. Ama bunun dışında 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz, tatlımız da var. Bunların Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılmasını istiyoruz. İkinci olarak, burada eğitim almak isteyen hemşerilerimiz bu merkezden faydalanabilecek. Alanında uzman şeflerimiz, gastronomiyle ilgilenen herkese burada eğitim verecek."
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edirne'nin, çok farklı mekanlara, çok farklı alanlara, çok farklı dünyalara doğru pencereler hatta kapılar açarak ilerlediğini söyledi.
Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve şefler adına da şef Gökhan Çekver bir konuşma yaptı.
Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin de Vali Sezer'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.
Sezer, merkezin açılışında eşi Canan Sezer'in büyük katkıları olduğunu ifade ederek eşi adına plaketi kabul ettiğini belirtti.
Konuşmaların ardından Edirne Gastronomi Akademisi'nin açılışı yapıldı.
Çeşitli yemek yarışmalarının düzenlendiği programda Vali Sezer, şeflerin hazırladığı Rumeli ve Balkan mutfağına özgü yemek ve tatlıların tadına baktı.
Programa Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Batuhan Ciğerci, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, aşçılar, şefler, aşçılık öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
- Akademi hakkında
Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi’nde, restore edilen eski okul binasında hayata geçirilen akademi, Edirne, Rumeli ve Osmanlı saray mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.
Türkiye'nin önde gelen şeflerinin eğitim vereceği merkezde, profesyonel şef adaylarının yanı sıra ev hanımları ve gastronomi meraklılarına yönelik amatör eğitim programları da sunulacak.
Akademide sektöre yönelik atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri de yürütülecek. Bu kapsamda tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri yeniden mutfak kültürüne kazandırılacak.
Ayrıca akademi bünyesinde oluşturulan mutfakta, ziyaretçilere bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağı özel menüler hazırlanacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.