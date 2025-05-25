Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtacak gastronomi akademisi açıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Ciğerimiz var, birçok gastronomi ürünümüz var. Ama bunun dışında 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz, tatlımız da var. Bunların Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılmasını istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 25.05.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de geleceğin şeflerini yetiştirip bölgenin mutfak kültürünü tanıtacak gastronomi akademisi açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, "Ciğerimiz var, birçok gastronomi ürünümüz var. Ama bunun dışında 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz, tatlımız da var. Bunların Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılmasını istiyoruz." dedi.

        Vali Sezer, Karaağaç Mahallesi'ndeki Edirne Gastronomi Akademisi'nin açılış töreninde kentin gastronomisiyle, tarihi, kültürel zenginlikleriyle gelen ziyaretçileri şaşırtacak güzellik ve zenginliğe sahip olduğunu belirtti.

        Rumeli ve Balkanları kapsayan, Osmanlı saray, Rumeli ve Balkan mutfağını içinde barındıran çok özel bir şehirde yaşadıklarını ifade eden Vali Sezer, kentin gastronomiyle ön plana çıkmasının önemine değindi.

        - "Akademi çok kıymetli"

        Geçen yıl büyük bir emekle "Topraktan Sofraya" isimli bir yemek kitabı ortaya çıkardıklarını anlatan Sezer, konuşmasına şöyle devam etti:

        "Kitabın içerisinde 101 reçete yer alıyor. Annelerimizin, ninelerimizin köylerde yaptığı, Rumeli mutfağına özgü birbirinden güzel tariflerin bulunduğu bu kitap, geçen yıl kasım ayında düzenlediğimiz Gastronomi Festivali'nde tanıtıldı. Festival önemli, yemek kitabı da önemli. Ama daha da önemlisi bu çalışmaların sürdürülebilir olması. Bu anlamda, bu yemeklerin hazırlanacağı ve gelecek kuşaklara aktarılacağı bir Gastronomi Akademisi'nin kurulması bizim için çok kıymetliydi.

        Buradaki iki temel amacımız var. Birincisi, Rumeli ve saray mutfağının Edirne'de yaşatılması. Ciğerimiz var, birçok gastronomi ürünümüz var. Ama bunun dışında 101 farklı yemeğimiz, reçetemiz, tatlımız da var. Bunların Edirne Gastronomi Akademimizde yaşatılmasını istiyoruz. İkinci olarak, burada eğitim almak isteyen hemşerilerimiz bu merkezden faydalanabilecek. Alanında uzman şeflerimiz, gastronomiyle ilgilenen herkese burada eğitim verecek."

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edirne'nin, çok farklı mekanlara, çok farklı alanlara, çok farklı dünyalara doğru pencereler hatta kapılar açarak ilerlediğini söyledi.

        Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve şefler adına da şef Gökhan Çekver bir konuşma yaptı.

        Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği Başkanı İsmail Ergin de Vali Sezer'e katkılarından dolayı plaket takdim etti.

        Sezer, merkezin açılışında eşi Canan Sezer'in büyük katkıları olduğunu ifade ederek eşi adına plaketi kabul ettiğini belirtti.

        Konuşmaların ardından Edirne Gastronomi Akademisi'nin açılışı yapıldı.

        Çeşitli yemek yarışmalarının düzenlendiği programda Vali Sezer, şeflerin hazırladığı Rumeli ve Balkan mutfağına özgü yemek ve tatlıların tadına baktı.

        Programa Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Ercan Çiçek, Batuhan Ciğerci, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Trakya Birlik Başkanı Şafak Kırbiç, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, aşçılar, şefler, aşçılık öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Akademi hakkında

        Trakya Gastronomi Aşçılar Derneği işbirliğiyle Karaağaç Mahallesi’nde, restore edilen eski okul binasında hayata geçirilen akademi, Edirne, Rumeli ve Osmanlı saray mutfağının unutulmuş lezzetlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor.

        Türkiye'nin önde gelen şeflerinin eğitim vereceği merkezde, profesyonel şef adaylarının yanı sıra ev hanımları ve gastronomi meraklılarına yönelik amatör eğitim programları da sunulacak.

        Akademide sektöre yönelik atölye çalışmaları ve AR-GE faaliyetleri de yürütülecek. Bu kapsamda tarihi kaynaklar ve arşiv belgelerinde yer alan geleneksel yemek tarifleri yeniden mutfak kültürüne kazandırılacak.

        Ayrıca akademi bünyesinde oluşturulan mutfakta, ziyaretçilere bölgeye özgü lezzetlerin sunulacağı özel menüler hazırlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        CANLI | Yenikapı'da Galatasaray'ın şampiyonluk şöleni başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Uzman çavuş, babasını öldürdü! Kurşun yağdırdı!
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Şara ile görüştü
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        CANLI | Süper Lig'de 37. hafta heyecanı
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Amca-yeğen cinayet kurbanı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Altını erittiklerinde gerçek ortaya çıktı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        Karısının iş adresini dahi bilmeyen koca kusurlu sayıldı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        ABD’li öğrenci İstanbul'da cinsel saldırı dehşeti yaşadı!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        F.Bahçe Beko kupa için parkeye çıkacak!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı!
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Dünya 3.'sü kokoreçin standardı yok
        Ağır suçlama
        Ağır suçlama
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        "G.Saray'da ne işleri var?"
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İstanbul'a sadece 2 saat uzaktaki saklı cennetler!
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        İşte gerçek 'İnek Şaban'
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        "Filmden sonra psikolojim bozuldu"
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Ülkelerin en sık kullanılan soyisimleri!
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?
        Nedir bu soğuk duş mucizesi?

        Benzer Haberler

        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Yunanistan, 18 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi
        Yunanistan, 18 kaçak göçmeni Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi
        Trakya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Trakya'da nikah dairelerinde "25.05.2025" yoğunluğu yaşandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler me...
        Edirne Uluslararası Öğrenciler Akademisi'ni başarıyla bitiren öğrenciler me...
        "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, Edirne'deki fetih kutlamaları...
        "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi oyuncuları, Edirne'deki fetih kutlamaları...