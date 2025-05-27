Keşan Belediyesi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'ne belediye kompleksinde 10 yıllığına yer tahsis etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tahsis edilen alanın kira sözleşmesi, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Hasan Küçük arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, alınan kararın anlamlı ve önemli bir adım olduğunu belirtti.

Belediye Meclisinde aldıkları kararın yapılan tahsisle resmileştiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Bu tahsisin temel amacı Batı Trakya'dan gelen soydaşlarımıza destek olmak, dayanışma içerisinde hareket etmek ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirmektir. Yunanistan'ın doğusunda yer alan ve Batı Trakya olarak adlandırdığımız bölgede yaklaşık 400 bin soydaşımız yaşamaktadır.

Onlarla olan tarihi, kültürel ve gönül bağlarımız bizler için büyük bir değere sahiptir. Bu adımın, hem burada yaşayan hemşerilerimizle ilişkilerimizi pekiştireceğine hem de Batı Trakya'daki soydaşlarımızla olan bağlarımızı güçlendireceğine yürekten inanıyorum."