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        Kapıkule'de tırda tarihi eser niteliğinde 12 bin 770 sikke ve obje ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 07:38 Güncelleme: 30.05.2025 - 07:38
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        Kapıkule'de tırda tarihi eser niteliğinde 12 bin 770 sikke ve obje ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polonya'ya gitmek üzere Konya'dan yola çıkan tırı Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu.

        Tırın kupasında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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