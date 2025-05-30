Kapıkule'de tırda tarihi eser niteliğinde 12 bin 770 sikke ve obje ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Polonya'ya gitmek üzere Konya'dan yola çıkan tırı Kapıkule Sınır Kapısı'nda durdurdu.

Tırın kupasında yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.