Edirne'de miniklerden tütün bağımlısı ailelerine sigarayı bırakmaları çağrısı

Edirne'de minikler, "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte ailelerinden sigarayı bırakmalarını istedi.

50. Yıl İlkokulu öğrencilerinin sigaranın zararlarını anlattığı resimlerden oluşan sergi törenle açıldı.

Öğrenciler resimlerini anlattı, ailelerine yazdıkları mektup ve şiirleri okudu.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, AA muhabirine, dünyada her yıl sadece 5 kişinin bozayı ve 7 kişinin köpek balığı saldırısında, 7 milyon kişinin ise sigara nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinlikte büyüklerine sigarayı bırakmaları mesajı verdiklerini belirten Bayrak, "Minikler, asıl düşmanın sigara ve tütün olduğunu gösteren resimler çizdi. Ayrıca, öğrencilerin yazdığı mektuplar PTT ile ailelerine gönderilecek." dedi.

4. sınıf öğrencisi Elis Mina Kurtbunar da ailesine sigara kullanmadığı için teşekkür etti.

Sigaranın bir piton yılanı ve köpek balığından insanlara daha fazla zarar verebileceğini anlatan Kurtbunar, "Vahşi hayvanlar sigaraya göre daha masum kalıyor. Lütfen sigara içenler Dünya Tütünsüz Günü'nde sigarayı bıraksın." ifadesini kullandı.