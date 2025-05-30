Edirne'de su kanalına düşen karacayı çeltik işçileri kurtardı

Bölgede inceleme yapan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve İpsala Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hasan Yavaş, işçileri tebrik etti.

İpsala Ovası'nda su kanalına bir karacanın düştüğünü gören çeltik işçileri, hayvanı kurtarmak için harekete geçti.

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