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        İpsala'da DSİ kanal temizliği gerçekleştirdi

        İpsala ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri atık su drenaj kanalı temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 13:53
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        İpsala'da DSİ kanal temizliği gerçekleştirdi
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        İpsala ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri atık su drenaj kanalı temizliği yaptı.

        Köprü Mahallesi'nde atık su kanalları detaylı şekilde temizlendi.

        Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, çalışmayla olası tıkanıklıkların ve çevre kirliliğinin önüne geçildiği belirtildi.

        Mahalle sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Kerman, şunları kaydetti:

        "Bu iş birliği sayesinde Köprü Mahallesi'nin atık su altyapısını güçlendiriyor ve daha sağlıklı bir çevre oluşturuyoruz. Çalışmalara verdiği destekten dolayı DSİ Müdürü Sayın Çınar Turgay'a ve projenin her aşamasında büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Temizlik çalışmaları kısa sürede tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacak. İpsala için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz."

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