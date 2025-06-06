Edirne'de geçen ay 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'de, polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne'de, polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu yakalandı.
Operasyonlarda ayrıca, yurt dışına çıkarılmak istenilen 12 bin 771 tarihi eser ele geçirildi.
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