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        Edirne'de geçen ay 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de, polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 12:33 Güncelleme: 06.06.2025 - 12:33
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        Edirne'de geçen ay 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'de, polisin mayıs ayında düzenlediği operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda mayıs ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 121 kilo 674 gram uyuşturucu yakalandı.

        Operasyonlarda ayrıca, yurt dışına çıkarılmak istenilen 12 bin 771 tarihi eser ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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