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        Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanlarını denetledi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:07 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:07
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        Edirne'de Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurban kesim alanlarını denetledi
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        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban kesim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

        Veteriner hekimler, kent genelindeki kurban kesim noktalarına giderek çalışmaları denetledi.

        Denetimlerde hijyen koşulları incelendi. Kesim yapan kasaplar, hijyen kuralları konusunda bilgilendirildi.

        Kentte, 59 kurban kesim noktasında 22 veteriner hekim görev yapıyor.

        Denetimler bayram boyunca sürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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