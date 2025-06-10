Edirne'de yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki 2 yapı zarar gördü
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Hayrabolu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı.
İş makineleriyle yapılan çalışma esnasında binada çökme meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çökme nedeniyle binanın bitişiğindeki 2 katlı ve apartman ve iş yerinde hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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