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        Edirne'de yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki 2 yapı zarar gördü

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 15:28 Güncelleme: 10.06.2025 - 15:28
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        Edirne'de yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğindeki 2 yapı zarar gördü
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        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı gerçekleştirilen binanın çökmesi nedeniyle bitişiğinde bulunan apartman ve iş yerinde hasar oluştu.

        Hayrabolu Caddesi'ndeki 2 katlı binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı.

        İş makineleriyle yapılan çalışma esnasında binada çökme meydana geldi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çökme nedeniyle binanın bitişiğindeki 2 katlı ve apartman ve iş yerinde hasar oluştu.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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