Edirne'de sahipli kedi ve köpeklere yönelik kuduz aşısı ve mikroçip uygulaması gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi ekipleri, hayvanların sağlık takibinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşılaması ve kimliklendirme amacıyla mikroçip uygulaması yapıldı.

Çalışmaların belirli program dahilinde süreceği bildirildi.

- Keşan'da vektörle mücadele sürüyor

Keşan ilçesinde halk sağlığını korumaya yönelik vektörle mücadele çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danışment sahillerindeki çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışması yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen maddelerle yapılan ilaçlamaların periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.