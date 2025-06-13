Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin Avrupa şampiyonu oldu

        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 13.06.2025 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin Avrupa şampiyonu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

        Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, Engin'in finalde Litvanyalı rakibi Greta Tverskyte'yi 6-4 yenerek altın madalya kazandığını belirtti.

        Antrenörler Tamer Ergül ve Turhan Arslantürk ile müsabakaları takip ettiklerini aktaran Delen, "Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyorum. Bütün imkanları seferber eden Bakanlığımıza, Federasyon Başkanımız Taha Akgül'e, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a ve Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Tacizcisini öldüren lise öğrencisi yeniden yargılanacak!
        Tacizcisini öldüren lise öğrencisi yeniden yargılanacak!
        Bakan Memişoğlu'dan HPV aşısı açıklaması
        Bakan Memişoğlu'dan HPV aşısı açıklaması
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        MANU, Osimhen için yeniden devrede!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        Dolandırıldıklarını açıkladı
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        İzmir'de yaşandı... 75 yaşındaydı... Çifte ölüm!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Burada kimse 30 dakikadan uzun duramıyor!
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde
        Kamu işçisinin gözü zam teklifinde

        Benzer Haberler

        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'de iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Edirne'nin deniz turizmi alanı Saros'ta çevre kirliliğine karşı sıkı önleml...
        Edirne'nin deniz turizmi alanı Saros'ta çevre kirliliğine karşı sıkı önleml...
        Edirne'de arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısının 2 bine çıkarılması hed...
        Edirne'de arama kurtarma eğitimi alan kişi sayısının 2 bine çıkarılması hed...
        Edirne'de Konacık Bayramı kutlandı
        Edirne'de Konacık Bayramı kutlandı
        Edirne'de kaymakamlar için veda programı düzenlendi
        Edirne'de kaymakamlar için veda programı düzenlendi
        Edirne'de aynı yöne giden otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de aynı yöne giden otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı