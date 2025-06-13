Edirneli milli güreşçi Eylem Engin Avrupa şampiyonu oldu

Edirneli milli güreşçi Eylem Engin, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, yaptığı yazılı açıklamada, Engin'in finalde Litvanyalı rakibi Greta Tverskyte'yi 6-4 yenerek altın madalya kazandığını belirtti.

Antrenörler Tamer Ergül ve Turhan Arslantürk ile müsabakaları takip ettiklerini aktaran Delen, "Avrupa şampiyonu olan sporcumuz Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor. Sporcumuzu ve antrenörlerini kutluyorum. Bütün imkanları seferber eden Bakanlığımıza, Federasyon Başkanımız Taha Akgül'e, Edirne Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak'a ve Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.