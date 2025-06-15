Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edirne Belediye Bandosu konseriyle süren programda halk oyunları gösterisi sergilendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilerin eğitimlerini başarıyla tamamladığını belirten Rektör Hatipler, meslek yaşamlarında başarı diledi.

Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar ise öğrencilerin sadece bilgiyle değil, disiplin, azim ve sporun birleştirici gücüyle eğitim aldıklarını belirtti.

Diplomaların verilmesi, meslek andının okunması ve öğrencilerin kep atmasının ardından tören sona erdi.