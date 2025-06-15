Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Saros Körfezi'nin Mecidiye ve Erikli sahillerinden de yükselen dumanlar görüldü.

Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirdi, alevlere yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle müdahale edildi.

Mecidiye köyünde, buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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