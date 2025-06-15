Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü.
Mecidiye köyünde, buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki tarlalara yayıldı.
Haber verilmesi üzerine, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Keşan Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirdi, alevlere yangın söndürme uçağı ve helikopterlerle müdahale edildi.
Saros Körfezi'nin Mecidiye ve Erikli sahillerinden de yükselen dumanlar görüldü.
Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 150 dekar buğday ekili alan ve tarlaların kenarlarındaki ağaçlar zarar gördü.
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