Uzunköprü'de yeni mahsul buğdayın tonu 53 bin liradan alıcı buldu

Uzunköprü Ticaret Borsasında (UTB) yeni mahsul buğdayın tonu 53 bin 200 liradan alıcı buldu.

Bıldır köyünden üretici Emrah Karahan'ın getirdiği 2 ton buğday borsada satışa sunuldu.

Borsadaki açık artırmada iş insanı Gürkan Gür yeni mahsul buğdayı tonunu 53 bin 200 liradan satın aldı.

Gür, yaptığı açıklamada, yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi. Bu yılın hasat edilen ilk buğdayına tüccarların ilgi gösterdiğini belirten Gür, "Bu yıl ilk buğdaya büyük ilgi vardı. Hayırlısı olsun." dedi.

UTB Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür de üreticiye çeyrek altın hediye etti.