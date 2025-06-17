Keşan ilçesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık Kunduracılar Çarşısı'nda çalışmaları inceledi.

Büyükvarlık, ekiplerin çalışmaların ikinci etabına başladığını belirtti. Süreci ortak akılla, esnafa ve halka sorarak sürdürdüklerini belirten Büyükvarlık, "Kunduracılar Çarşısı'nı 15-20 gün içinde tamamlayıp, Demirciler, Önder, Anafartalar, İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddelerinde de etap çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Keşan BSM yaz kursu ön kayıtları başladı

Keşan Belediye Sanat Merkezi (BSM) yaz kursu ön kayıtlarının başladığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz kursunda cimnastik, hareket eğitimi ve resim alanında çalışmalar yapılacak.

Yaz tatilini sanat ve hareketle renklendirmek isteyen tüm çocuklar BSM'de ön kayıt yaptırabilecek.