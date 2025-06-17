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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:30
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        Keşan ilçesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili Rasim Ergene ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Büyükvarlık Kunduracılar Çarşısı'nda çalışmaları inceledi.

        Büyükvarlık, ekiplerin çalışmaların ikinci etabına başladığını belirtti. Süreci ortak akılla, esnafa ve halka sorarak sürdürdüklerini belirten Büyükvarlık, "Kunduracılar Çarşısı'nı 15-20 gün içinde tamamlayıp, Demirciler, Önder, Anafartalar, İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddelerinde de etap çalışmalarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Keşan BSM yaz kursu ön kayıtları başladı

        Keşan Belediye Sanat Merkezi (BSM) yaz kursu ön kayıtlarının başladığı belirtildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaz kursunda cimnastik, hareket eğitimi ve resim alanında çalışmalar yapılacak.

        Yaz tatilini sanat ve hareketle renklendirmek isteyen tüm çocuklar BSM'de ön kayıt yaptırabilecek.

        - Havsa'da altyapı ve üstyapı çalışmaları

        Havsa ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Kule Sokak'ta su patlağını tamir eden ekipler, yeni hayvan pazarının rampa ve demir kalıp işçiliğini de gerçekleştirdi.

        Hacı Gazi Mahallesi Çeşme Sokak'ta yeni su hattı çekme işlemi ve Hacıisa Mahallesi Fatih Caddesi'nde kaldırım çalışması da yapıldı.

        Ekipler Varoş Mahallesi Karabağ Caddesi'nde de kanal temizliği gerçekleştirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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